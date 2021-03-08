Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP kanun teklifi hazırlıyor: Korsan haberciliğe son Kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerine yönelik kanun teklifi hazırlanıyor Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: "Herkes 'çamur at, izi kalsın' saçmalığından korunacaktır" "Sayfalarında künyesi bile bulunmayan, bulunsa dâhi gerçek olmayan bilgilerle vatandaşlarımızın yanıltıldığı bu siteler mantar gibi çoğalmaktadır"

İHA

MHP kanun teklifi hazırlıyor: Korsan haberciliğe son Kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerine yönelik kanun teklifi hazırlanıyor Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: "Herkes 'çamur at, izi kalsın' saçmalığından korunacaktır" "Sayfalarında künyesi bile bulunmayan, bulunsa dâhi gerçek olmayan bilgilerle vatandaşlarımızın yanıltıldığı bu siteler mantar gibi çoğalmaktadır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerine yönelik kanun teklifi hazırlanacağını belirterek, "Yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunacağımız kanun teklifiyle, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerinin oluşturduğu mağduriyet son bulacaktır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediği günümüzde, teknolojiden yararlanan vatandaşlarımız zamandan tasarruf etmekte, bilgiye, hizmete ve ürüne kolaylıkla ulaşabilmektir. Ancak bu baş döndürücü ilerleme, hemen hemen her alanda mağduriyetler ve şikâyetler de getirmektedir" dedi.

"Sözde haber sitelerinin sayfalarında künyesi bile bulunmuyor"
Kayıt dışı faaliyette bulunan internet haber sitelerinin mantar gibi çoğaldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:
"Bilindiği üzere yakın zamanda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kanun teklifi ve güçlü desteğiyle, aynı kapsamdaki sosyal medya kuruluşları için çıkarılan çok önemli bir kanunla, bu kuruluşlara dair önemli değişiklikler ve sorumluluklar hayata geçirilmiştir. Uzun zamandır internet ortamında yaşanan bir başka mağduriyet konusu da kayıt dışı faaliyette bulunan sözde haber siteleridir. Sayfalarında künyesi bile bulunmayan, bulunsa dâhi gerçek olmayan bilgilerle vatandaşlarımızın yanıltıldığı bu siteler mantar gibi çoğalmaktadır. Gerçek anlamda faaliyet gösteren, devlete vergisini ödeyen kurumsal haber sitelerinden veya haber ajanslarından, hiçbir telif ödemeden haberleri kopyalayıp kendi kayıt dışı haber sitelerinde yayınlayarak faaliyetlerini yürüten bu siteler potansiyel sorunların da habercisidir."

"Algı oluşturmaya çalışıyorlar"
Öztürk, "Müdahaleli" anketlerle mevcut ve potansiyel siyasetçilere yönelik algı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Sahte diyebileceğimiz bu haber siteleri, hedef kitlelerindeki vatandaşları, siyasetçileri, girişimcileri gerçekdışı haberlerle ve 'itibar suikastlarıyla' mağdur edebilmekte; 'Müdahaleli' anketlerle de mevcut ve potansiyel siyasetçilere yönelik algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde sansasyonel bir haberle milyonlarca beğeni alan bir haber sitesinin yerinde bir anda yeller esebilmektedir. Zira bu site, bir tek ve muhtemelen yalan bir haber için açılmış, görevini de tamamlamıştır" diye belirtti.

"Herkes 'çamur at, izi kalsın' saçmalığından korunacaktır"
"Benzeri örneklerin yanı sıra, terör örgütlerinin de rahatlıkla propaganda alanı oluşturabildikleri internet haberciliğinin yasal bir zemine oturtulması ivedi ve elzemdir” diyerek sözlerini şu şekilde sürdüren Öztürk, "Nitekim bu düzenleme sayesinde herkes 'Çamur at, izi kalsın' saçmalığından korunacaktır. Herhangi bir yasal sorumluluğu olmayan haber siteleri pimi çekilmiş bir el bombasından farksızdır. Ayrıca kayıt dışı ekonomik faaliyet sürdüren bu tür sitelerin kazançlarının kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi sağlanarak haksız kazancın da önüne geçilmiş olacaktır" ifadesini kullandı.

"Mağduriyet son bulacaktır"
Yasal düzenlemenin sonuna gelindiğini aktaran Öztürk, "Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu önemli konuyla ilgili yasal düzenlemenin sonuna geliyoruz. Yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunacağımız kanun teklifiyle, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerinin oluşturduğu mağduriyet son bulacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim aşkı yarım kaldı, yılmadı 65 yaşında kitap yazdı El yazısıyla tuttuğu notları eşi ve çocuklarının desteğiyle yıllar sonra kitap haline getirdi 65 yaşındaki yazar Semra Yurtoğlu: "Okuduğum kitaptan sonra ben de yazmaya karar verdim" "Yeni bir evladım olmuş gibi" "Kitabımda hem hüzün var hem sevinç hem duygusallık hem de güldürü şeyler var" "Kimse okumasa bile torunlarıma bir anı kalır"
YEREL HABERLER Eğitim aşkı yarım kaldı, yılmadı 65 yaşında kitap ...
'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love Erdoğan' yanıtı Kırıkkale'de LED ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
YEREL HABERLER 'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love ...
ASELSAN, trafik sorununa el attı: Trafikte 'akıllı kavşak' dönemi başlıyor Türkiye’ye örnek olacak proje Kırıkkale'de hayata geçiyor Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı: "Akıllı kavşaklar; yapay zeka ile trafiğin yoğun olduğu yöne göre ışıklar renk değiştiriyor. Bir tarafta araç çoksa yeşili otomatik olarak oraya yönlendiriyor"
YEREL HABERLER ASELSAN, trafik sorununa el attı: Trafikte 'akıllı ...
Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe tohumlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle çiftçilerin yüzleri gülüyor: Hibe ...