Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerine yönelik kanun teklifi hazırlanacağını belirterek, "Yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunacağımız kanun teklifiyle, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerinin oluşturduğu mağduriyet son bulacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediği günümüzde, teknolojiden yararlanan vatandaşlarımız zamandan tasarruf etmekte, bilgiye, hizmete ve ürüne kolaylıkla ulaşabilmektir. Ancak bu baş döndürücü ilerleme, hemen hemen her alanda mağduriyetler ve şikâyetler de getirmektedir" dedi.



"Sözde haber sitelerinin sayfalarında künyesi bile bulunmuyor"

Kayıt dışı faaliyette bulunan internet haber sitelerinin mantar gibi çoğaldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere yakın zamanda, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kanun teklifi ve güçlü desteğiyle, aynı kapsamdaki sosyal medya kuruluşları için çıkarılan çok önemli bir kanunla, bu kuruluşlara dair önemli değişiklikler ve sorumluluklar hayata geçirilmiştir. Uzun zamandır internet ortamında yaşanan bir başka mağduriyet konusu da kayıt dışı faaliyette bulunan sözde haber siteleridir. Sayfalarında künyesi bile bulunmayan, bulunsa dâhi gerçek olmayan bilgilerle vatandaşlarımızın yanıltıldığı bu siteler mantar gibi çoğalmaktadır. Gerçek anlamda faaliyet gösteren, devlete vergisini ödeyen kurumsal haber sitelerinden veya haber ajanslarından, hiçbir telif ödemeden haberleri kopyalayıp kendi kayıt dışı haber sitelerinde yayınlayarak faaliyetlerini yürüten bu siteler potansiyel sorunların da habercisidir."



"Algı oluşturmaya çalışıyorlar"

Öztürk, "Müdahaleli" anketlerle mevcut ve potansiyel siyasetçilere yönelik algı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Sahte diyebileceğimiz bu haber siteleri, hedef kitlelerindeki vatandaşları, siyasetçileri, girişimcileri gerçekdışı haberlerle ve 'itibar suikastlarıyla' mağdur edebilmekte; 'Müdahaleli' anketlerle de mevcut ve potansiyel siyasetçilere yönelik algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde sansasyonel bir haberle milyonlarca beğeni alan bir haber sitesinin yerinde bir anda yeller esebilmektedir. Zira bu site, bir tek ve muhtemelen yalan bir haber için açılmış, görevini de tamamlamıştır" diye belirtti.



"Herkes 'çamur at, izi kalsın' saçmalığından korunacaktır"

"Benzeri örneklerin yanı sıra, terör örgütlerinin de rahatlıkla propaganda alanı oluşturabildikleri internet haberciliğinin yasal bir zemine oturtulması ivedi ve elzemdir” diyerek sözlerini şu şekilde sürdüren Öztürk, "Nitekim bu düzenleme sayesinde herkes 'Çamur at, izi kalsın' saçmalığından korunacaktır. Herhangi bir yasal sorumluluğu olmayan haber siteleri pimi çekilmiş bir el bombasından farksızdır. Ayrıca kayıt dışı ekonomik faaliyet sürdüren bu tür sitelerin kazançlarının kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi sağlanarak haksız kazancın da önüne geçilmiş olacaktır" ifadesini kullandı.



"Mağduriyet son bulacaktır"

Yasal düzenlemenin sonuna gelindiğini aktaran Öztürk, "Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bu önemli konuyla ilgili yasal düzenlemenin sonuna geliyoruz. Yakın zamanda TBMM Başkanlığına sunacağımız kanun teklifiyle, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerinin oluşturduğu mağduriyet son bulacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.