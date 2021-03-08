Kırıkkale'de, toplu taşıma araçlarında denetimKIRIKKALE'de, İçişleri Bakanlığı'nın 'Haftalık Tematik Denetim' genelgesi kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.
Koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kent merkezinde yapılan denetimlere katılarak, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Vali Sezer, "Bu yeni dönemde 1000 personelimizin katılımıyla 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz var. Hep beraber kurallara uyarak bu pandemiyi gerileteceğiz. Şu an turuncu listedeyiz, artışımız devam ediyor; ama alınan tedbirlerle, vatandaşlarımızın duyarlılığıyla, hassasiyetiyle beraber ilimizi önce sarı sonra da mavi listeye taşımayı umuyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:
-Denetimlerden görüntü
-Vali Sezer'in açıklamaları
-DetaylarBurak CAN/KIRIKKALE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-03-08 15:43:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.