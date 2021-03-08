Vaka artışının sürdüğü 'yüksek riskli' Kırıkkale’de toplu taşıma araçları denetlendi Vali Yunus Sezer: "Vaka artışımız devam ediyor"

Korona virüs (Covid19) risk değerlendirme haritasında turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale’de toplu taşıma araçları denetlendi. Kentteki vaka sayılarında artışın sürdüğünü belirten Vali Yunus Sezer, tedbirlerle bunu geriletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ‘Haftalık Tematik Denetim’ genelgesi kapsamında Kırıkkale’de de çalışmalar sürüyor. Korona virüs (Covid19) ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için yüksek riskli iller arasında bulunan Kırıkkale’de toplu taşıma araçlarında denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlere katılan Vali Yunus Sezer, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara maske, mesafe, hijyen ve HES kodu hatırlatmasında bulundu. Alınan tedbirler sonrasında hep birlikte pandeminin üstesinden gelineceğinin altını çizen Vali Sezer’e denetimleri esnasında Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Vali Yardımcısı ile Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve salgın denetim ekipleri de eşlik etti.



"Artışımız devam ediyor ama alınan tedbirlerle mavi listeye doğru ilimizi taşımayı umuyoruz"

Kent genelinde bin ekiple beraber denetimlerin sürdüğünü kaydeden Vali Sezer, burada yaptığı açıklamada, "Bugün pandemiyle mücadelede bütün salgın denetim ekiplerimiz, belediyemiz ve odalarımızla beraber vatandaşları uyarıp pandemiyle ilgili alınacak tedbirler noktasında herkesin bu kurallara uyması için denetimlerde bulunuyorlar. Konu bazlı denetimler yapıyoruz. Bugün de toplu taşıma araçlarında denetimlerimiz devam ediyor. Yeni dönemde bin kadar personelimizin katılımıyla neredeyse 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz var. Hep beraber bu kurallara uyarak pandemiyi gerileteceğiz. Şu anda turuncu listedeyiz. Artışımız devam ediyor ama alınan tedbirlerle, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve hassasiyetiyle birlikte bunu önce sarı ardından da mavi listeye doğru ilimizi taşımayı umuyoruz. Hep beraber bunun gayreti içerisindeyiz. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayrıca İl Salgın Denetim ekiplerinin araçlarının hoparlörlerinden de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanların yanı sıra cadde ve sokaklarda uyarılarda bulunuluyor.

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