Kırıkkale’de dezenfekte tüneli yeniden açıldı

Kırıkkale Belediyesi artan korona virüs vakalarının önüne geçmek amacıyla ‘Araç Dezenfeksiyon Tünelini’ yeniden hayata geçirdi.

Kırıkkale Belediyesi, şehir genelinde artış gösteren korona virüse karşı başlattığı temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ederken bir taraftan da araçları ücretsiz şekilde dezenfekte ediyor. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bahçesinde kurulu bulunan Araç Dezenfekte Tüneli, tekrar faaliyete geçirildi. Tünel otomatik sensörler aracılığı ile devreye girerken içerisine giren araçları özel solüsyon buharı ile dezenfekte ediliyor. Solüsyon buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor.

Kırıkkale’nin yüksek riskli iller arasında yer aldığını ve tedbirlere tüm vatandaşların uyması gerektiğini hatırlatan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kent genelinde temizliğe titizlikle önem verdiklerini belirtti. Başkan Saygılı, “Halkımızın korona virüsten en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele etmekteyiz. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Tedbirlere uyarak şehrimizi turuncu olan riskli yüksek riskli seviyesinden mavi renkli iller seviyesine indiririz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.