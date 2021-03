Başkan Türkyılmaz, 8 Mart’ta kadınları unutmadı İlçedeki tüm hanelere karanfil dağıtıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki tüm hanelere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel karanfil dağıtıldı.

Sosyal anlamda birçok etkinlik yaparak adından sıkça söz ettiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de kadınları unutmadı. Başkan Türkyılmaz’ın talimatıyla ilçedeki tüm hanelere bu güne özel ‘Hayatımızın her bir anına dokunan ve anlamlandıran siz değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun’ notu ile beraber karanfil dağıtıldı. İlçedeki tüm hanelere tek tek karanfil dağıtan Yahşihan Belediyesi ekipleri kadınların gününü kutladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kadınlarımıza sadece 8 Mart'ı değil, her günü en az 8 Mart kadar özel kılmak en büyük amacımız ve temennimizdir. Çünkü geleceği onlar şekillendirecektir. Kadınlarımız ne kadar güçlenir ise o kadar güçlü bir Türkiye'ye ve geleceğe sahip oluruz. Bizler Yahşihan’da var oldukça her zaman kadınlarımızın yanında olacağız. 12 Mart Cuma günü kadınlarımıza özel arabada sinema etkinliği yapacağız. İnşallah pandemi kısa bir süre içerisinde son bulur da bizler daha çok etkinliklerde bir araya geliriz. Tüm kadınlarımızı etkinliğimize bekliyorum ve bu vesileyle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

