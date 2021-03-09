Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde operatör Fevzi Kaya (35) taş kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya, makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü. Olayı fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden Fevzi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kaya'nın cesedi, savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-03-09 13:44:38



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