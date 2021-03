Yahşihan’da alt yapı çalışmalarında finale yaklaşıldı Yahşihan’da altyapı tamamlanıyor, yeni hattan su verildi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede sona gelinen altyapı çalışması ve yapılan diğer projelerle ilgili bilgiler verdi. Başkan Türkyılmaz, Yenişehir’de yapılan yeni su hattının vanasını da açarak ilçeye yeni hattan su verdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gündeme dair değerlendirmelerde bulunmak üzere kentteki görevli gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Türkyılmaz ilk olarak Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi hakkında sunum gerçekleştirerek bilgiler verdi. Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, “Kırıkkale’nin en gözde yerlerinden olan ve Kırıkkale Üniversitesini barındıran Yurtkur Caddesi üzerine yapacağımız projemiz Ayyıldız anıt, şarj dolum noktaları, kitap dinleme alanları, hatıra alanları, etkinlik alanları, oturma alanları, geri dönüşüm kutuları, şarj dolum noktaları, araç yolu, ışıklı refüj, ağaç mazgalı, estetik görünüşlü modern desenli kilit parkeden oluşacak. Projenin ortalama maliyeti 4.7 Milyon TL olarak belirlendi. Yahşihan ilçemiz için oldukça modern bir alan olacak. Öğrencilerimiz ve esnaflarımız, burası tamamlandıktan sonra daha güzel bir alana kavuşacaklar. Bu hafta Allah izin verirse başlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Altyapı yüzde 92 bitti"

Yahşihan ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz “Altyapı ihale tarihimiz 4 Şubat 2020 olarak belirlenmişti. İşe başlama tarihimiz ise dünya çapında oluşan Covid19 pandemisi sebebiyle 21 Nisan 2020, ilk kazı çalışmamız ise 15 Haziran 2020 tarihinde olmuştur. Çalışmalarımızda yaklaşık maliyet 109 milyon 429 bin 517,99 TL olup, İhale bedeli ise 68 milyon 775 bin 700 TL’dir. Mevcut altyapı çalışmamızda, 74 adet iş makinesi, 165 saha personeli, 3 mühendis, 2 tekniker, 3 formen çalışmaktadır. Altyapı iş kapsamında yapılacak olan 146 bin metre içme suyu hattı, 48 bin metre kanalizasyon hattı, 12 bin metre yağmursuyu hattından, 138 bin 700 metre içme suyu hattı, 57 bin 300 metre kanalizasyon hattı, 11 bin 800 metre yağmur suyu hattı yapılmıştır. Altyapı çalışmamızda an itibari ile toplam gerçekleşme yüzde 92.25’dir" ifadelerini kullandı.

"En kısa zamanda asfalta başlıyoruz"

Başkan Türkyılmaz, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İlçemizin her alanına sıcak asfalta en kısa zamanda başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyorum. Altyapı bittiği anda sıcak asfalt işlemini ilçemizin her yerinde başlayacağız. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 20202021 yılı nüfusumuz 26 bin 473 olup Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri ile ilçemiz hareketli nüfusu 60 bin civarındadır. İlçemiz 43 ilin geçiş noktasına ev sahibi olup 2019 Karayolu Genel Müdürlüğü trafik hacim hesabına göre günlük ortalama 80 bin araç ilçemiz sınırları içerisinde bulunan AnkaraSamsun Karayolunu kullanmaktadır. Asfalt çalışması yapılması planlanan cadde ve sokaklar toplam 841 bin 27 metrekare olup hesaplanan 2021 yılına ait keşif bedeli 70 milyon TL’dir. Trafik ve günlük hareketli nüfus yoğunluğu sebebi ve aynı zamanda sürüş konforu açısından cadde ve sokaklarımızdaki üstyapı kaplamasının asfalt olmasına karar verilmiştir. Altyapı çalışmasının tamamlanması sonucunda yaklaşık 841 bin 17 metrekare yol, asfalt ile kaplanacaktır. Asfalt kaplama işine yaklaşık olarak 70 milyon Türk Lirası maliyet çıkarılmıştır.”

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz daha sonrasında Yenişehir Mahallesinde yapılan yeni su hattının vanasını açarak ilçeye yeni hattan su verdi. İlçe halkına yeni suyun hayırlı olmasını dileyen Türkyılmaz, “Ne yapıyorsak Yahşihan için yapıyoruz. Biz 100 yıldan fazla olan bir sorunu çözmek için bu yola çıktık. Allah’a şükür sona yaklaştık. 700 gün verilen süreyi 500 günde bitireceğimizi söyledik ama şu an 300. günlerdeyiz. Sona çok az kaldı. İlk etapta Yenişehir Mahallemizde vanayı açtık. Borulardan geçen temiz su tüm Yahşihan’ımız için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

