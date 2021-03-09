Kısıtlama saatinde toplanan hurdalar pahalıya patladı Kırıkkale'de akşam 21.00'den sonra hurda toplayanlara 30 bin lira ceza

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından kısıtlama saatlerinde hurda toplayan 9 şahsa toplamda 30 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye esnasında, Hisarköy T15 şantiyesi bölgesinde üç aracın şüpheli bir şekilde dolaştığını fark etti. Bölgede yaşanması muhtemel hırsızlık olaylarına karşı kapsamlı tedbirler uygulayan jandarma ekipleri, hemen alana gitti. Ekipler komşu ilden gelen 9 şahsın hurdacı olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bölgeden hurda malzeme topladıklarını belirledi.
Söz konusu şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği her şahıs için 3 bin 436 lira olmak üzere toplamda 30 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.