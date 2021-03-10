Bahşılı'ya yeni araç hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bahşılı Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin'in girişimleri ile ilçeye bir araç daha kazandırıldı. Son aldıkları 2021 model çok amaçlı çöp aracı ile birlikte araç filolarının daha da genişlediğini belirten Başkan Tekin yaptığı açıklamada, "Bahşılı büyüyen ve gelişen bir ilçe. Vatandaşlara daha temiz bir çevre için her zaman böyle araçlara ihtiyaç var. İlçemize bir araç daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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