Kırıkkale Belediyesinin hayvan dostu uygulamaları

Kırıkkale Belediyesi Kırsal Kalkınma, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyon sözcüsü Hafize Şimşek, kentte barınağın kurulduğu yıldan bu tarafa 14 bin hayvanın sağlık sorununa müdahale edildiğini açıkladı.

Kırıkkale Belediyesinin Mart ayı Olağan Meclis Toplantısında, sokak hayvanlarına yönelik yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği Kırsal Kalkınma, Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyon raporu okundu. Komisyonun yapmış olduğu çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Komisyon sözcüsü Hafize Şimşek, sokak hayvanlarının korunması, rahat yaşamalarının sağlanması, sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının durumunun iyileştirilmesine yönelik sorunlarının Kırıkkale Belediyesince yerine getirildiğini belirtti.



"Gıda sıkıntısı çekmemeleri için düzenli aralıklarla beslenme yapılıyor"

Kırıkkale Belediyesinin sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu hizmetlerin 23 bin 750 metre kare alana kurulmuş geçici barınak ve bakımevinde yürütüldüğünü belirten komisyon sözcüsü Hafize Şimşek, “Bakım evi açıldığı günden bu güne yılda ortalama 2 bin sokak hayvanına müdahale edilmiştir. Barınakta 14 bin sokak hayvanın sağlık sorunlarıyla ilgilenilirken, 8 bin hayvan kısırlaştırılmış, aşılanan hayvan sayısı ise 13 bindir. Yine bakım evinde yaklaşık sokak hayvanları için 40 ton mama desteği sağlanmaktadır. Yine Kırıkkale Belediyesi sorumluluk alanı içinde açık beslenme alanlarında da 300 civarında sokak hayvanı sahiplenilmekte ve bu hayvanlarında gıda sıkıntısı çekmemeleri için düzenli aralıklarla beslenme yapılmaktadır” dedi.

Komisyonun yapmış olduğu incelemede kış aylarında da Kırıkkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne ait kanatlı hayvanların bakım ve beslenmelerinin yapıldığını tespit ettiklerini belirten Şimşek “Yaptığımız tespitlerde mahallerde yapılaşmadan kaynaklı sokak hayvanların doğal ortamları daralmakta. Özellikle kediler ve diğer sokak hayvanları zorluklarla karşı karşıya kalmaktalar. Belediyemiz gönüller ile birlikte mahallerde barınma ve beslenme alanları kurulmasının komisyonumuzca önerilmiştir” ifadelerini kullandı.

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