TÜGVA'nın yarışmasında dereye giren öğrenci ödülünü Başkan Saygılı'dan aldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde 50 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Kitap Kurdu Yarışması’nda dereceye giren Kırıkkaleli öğrenci Mizra İnceköse, ödülünü Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’dan aldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gençler arası kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için düzenlenen yarışmada Kırıkkale’de birinci olan Mizra İnceköse, Türkiye genelinde de beşinci seçildi. TÜGVA Kırıkkale İl Temsilcisi Çağrı Parlak ile Mizra İnceköse, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı makamında ziyaret etti. Dereceye giren İnceköse’ye ödülünü Başkan Saygılı verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın TÜGVA’ya verdiği destekten dolayı teşekkür eden İl Temsilcisi Çağrı Parlak, yarışmanın değerinden bahsetti.

Okuma alışkanlığının öneminden bahseden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da “Kendi kişisel gelişimimiz ve toplumumuzun gelişimi için günümüzün belirli bir saatini okumaya ayırmalıyız. Bu yarışmanın da gençlerimizin kitap okumaya teşvik etmesi ve örnek olması açısından önemsiyorum” dedi.

Başkan Saygılı, ödülünün yanı sıra Mizra İnceköse’ye kendi kütüphanesinden bir de kitap hediye etti.

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