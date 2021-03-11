– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Artık sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. İnşallah Haziran ayı itibarıyla projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Artık çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Ama Kırıkkale’den sonra Sivas arasını 250 kilometreyle hızla aşıp Ankara’yı Sivas’a kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. YHT’nin test sürüşü için Ankara’dan Kırıkkale’nin Balışeyh konvensiyonel hattına hızlı tren ile gelen Bakan Karaismailoğlu, “AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın artık son günlerini yaşıyoruz açılış için. Ankara Merkez Tren Garı’ndan trenimizle binerek buraya kadar geldik. İnşallah son testlerimizi son ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle bütün vatandaşlarımıza Ankara Sivas YHT hattıyla buluşturmuş olacağız” dedi.

2020 yılında ulaşım olarak çok zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “İlk 3 ayda tamamen duran yolculuklar özellikle hava yolunda ve tren yollarında. Daha sonra kontrollü dönüşler başladı. Tam 1 yıl geçmesine rağmen biz eski yolculuklarımıza ulaşamadık. İnşallah bu aşılama süreci olsun yine vatandaşlarımızın maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ederek bu süreci en kısa sürede atlatmanın ümidini yaşıyoruz. Biz yolcularımızla seyahatlerimizle birlikte varız. 2019 yılındaki yolculuklarımızı kazanmak için canla başla çalışıyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Hareketlilik var ama beklediğimiz hareketlilik yok şu anda . Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Yatırımlar artarak devam ediyor

2020 yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açısından yatırımların artarak devam ettiğine değinen Bakan Karaismailoğlu, “Çok önemli dünya ölçeğindeki projeleri 2020 yılında hayata geçirdik. AnkaraNiğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, SamsunSivas Demiryolu gibi birçok önemli projelerimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 2021 yılına da yine çok aktif bir şekilde başladık. Yine Türksat 5A uydumuzla, Kömürhan Köprümüzle açılışlarımız, törenlerimiz bir devam ediyor. Son yıllarda tabii 2009 yılında ülkemiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde YHT konforuyla tanıştı. Bu artarak devam ediyor. Ankaraİstanbul hızlı tren hatlarımız çalışıyor. AnkaraKonya, AnkaraEskişehir hatlarımız devam ediyor. Yine KonyaKaraman arasında da önemli bir çalışmamız var. Haziran ayı itibarıyla da Konya’yı Karaman’a hızlı trenle ulaştırmış olacağız. Biliyorsunuz BaküTiflisKars hattının yapımından sonra orta koridor Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir ulaşım ağı sağlamıştık. Burada hem BaküTiflisKars hattı hem de Marmaray çok önemli bir işlev görüyor. Artık Çin’e Rusya’ya Avrupa’ya trenlerimiz vızır vızır işliyor” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, YHT hatlarından AnkaraSivas’ın önemli hatlardan birisi olduğunu belirterek, “Artık sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. İnşallah Haziran ayı itibarıyla projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Artık çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Ama Kırıkkale’den sonra Sivas arasını 250 kilometreyle hızla aşıp Ankara’yı Sivas’a kavuşturmuş olacağız. Ankara’yla Sivas değil sadece Ankara, Kırıkkale, Yozgat hattını birbirine bağlıyoruz ve doğu bölgemizdeki vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını sağlamış olacağız. Farklı noktalarda önemli çalışmalarımız da var. Bursa’yı Ankara hattına bağlayan bir taraftan da Ankaraİzmir hattında önemli çalışmalarımız var. Yine güneyde Mersin, Adana, Gaziantep hatlarımızı da bir an önce hizmete almanın çabası içerisindeyiz” dedi.

393 kilometre uzunluğundaki zor bir coğrafya üzerinde bu hattın icra edildiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “66 nokta 1 kilometre uzunluğunda 49 tane tünel yaptık bu hat üzerinde. Yine aynı şekilde 27 nokta 52 kilometre uzunluğunda 53 tane viyadük tamamladık. 217 tane alt ve üst geçit yaptık. 61 adet köprü ve menfezi tamamladık. Bugüne kadar 724 kilometre serüveni bitirdik. Proje geneli alt yapı çalışmalarımızı yüzde 100’e yakınını tamamladık. Güzergahımız üzerinde 8 tane istasyonumuz var. Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Yıldızeli, Akdağmadeni ve Sivas’a ulaşacağız. Sivaslı bir kardeşimiz Sivas’tan trene bindiğinde İstanbul Halkalı Garı’na kadar hızlı trenle gitmiş olacak” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonrasında YHT yapımında görev alan işçilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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