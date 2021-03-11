Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek (2)

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YHT T-15 TÜNEL İNŞAATINI İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Bedesten köyü mevkiinde bulunan T-15 tünel inşaatında inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 5 kilometre uzunluğundaki hızlı tren tünel inşaatıyla ilgili, firma yetkililerinden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bölgeden görüntü

-Bakan Karaismailoğlu'ndan görüntüDHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-03-11 16:59:52



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