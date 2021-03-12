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Kırıkkale´de 'arabalı sinema' etkinliği

DHA

Kırıkkale´de 'arabalı sinema' etkinliği


Burak CAN/ KIRIKKALE (DHA)KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen 'Arabalı Sinema' etkinliğine katılanlar, dev ekrana yansıtılan filmi, araçlarından inmeden izledi.
Yahşihan Belediyesi, Bedesten ve Hisar köy arasında bulunan ormanlık alanda 'Arabalı Sinema' etkinliği düzenledi. Etkinlik için gelen yüzlerce araç, kurulan dev ekranın karşısına belediye görevlilerinin yardımıyla park ettirildi. Belediye ekipleri, araç içerisinde film izleyen katılımcılara gazoz ve patlamış mısır ikram etti. Filmin sesinin, kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte vatandaşların araçlarından inmelerine izin verilmedi. Etkinliğe katılan vatandaşlara, 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' ve 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmleri izletildi.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün Yahşihan Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz arabalı sinema etkinliği var. Yaklaşık 750 araç, 2 bin 500 vatandaşın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Sanırım Türkiye'de bir ilk yine. Bedesten ve Hisar köy arasında bulunan ormanlık alanda gerçekleştiriyoruz. Buradan pandemi kurallarına uygun bir şekilde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak hazırlamış olduğumuz arabalı sinema etkinliğimizin tüm izleyenlere hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-03-12 22:24:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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