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Kırıkkale’de vatandaşlara anlık Covid-19 bilgisi, riskli lokasyon mesajla bildiriliyor Covid-19’a yakalananların yakın çevresi mesajla uyarılıyor

İHA

Kırıkkale’de vatandaşlara anlık Covid-19 bilgisi, riskli lokasyon mesajla bildiriliyor Covid-19’a yakalananların yakın çevresi mesajla uyarılıyor

Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) vakalarının artış gösterdiği lokasyonlarda vatandaşlara bilgilendirme mesajı atılıyor. Böylece bulaş oranının büyük oranda azaltılması hedefleniyor.
İllerin risk değerlendirme haritasında turuncu renk ile yüksek riskli şehirler arasında yer alan Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) ile mücadele sürüyor. Cadde, sokak ve insan yoğun olarak bulunduğu alanlarda, görevli ekiplerce vatandaşlar kurallara uymaları konusunda sık sık uyarılıyor. Ayrıca Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim ekiplerinin araçlarının hoparlörlerinden de cadde ve sokaklarda uyarılarda bulunuluyor.
Covid19 ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için yeni adımlar da atılıyor. Cadde ve sokağında vaka artışı görülen vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderiliyor. Vatandaşlara “Caddenizde/sokağınızda Covid19 vakalarında artış görülmüştür. Bu süreçte evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak kullanım alanlarından uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım” mesajı ulaştırılıyor.
Korona virüs salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olması planlanan proje ile, Covid19 bulaşının büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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