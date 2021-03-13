Kırıkkale'de vaka sayısı artan bölgedeki vatandaşlara uyarı mesajı



Burak CAN/KIRIKKALE (DHA)KIRIKKALE Valiliği'nce, kentte koronavirüs vakalarının artış gösterdiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara uyarı mesajı gönderiliyor.

Koronavirüs risk değerlendirme haritasında yüksek riskli kategoride yer alan Kırıkkale'de, vakaların düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Kırıkkale Valiliği'nce kentteki vakaları azaltmaya yönelik proje başlatıldı. Proje kapsamında, herhangi bir sokak veya caddede Covid-19 görüldüğü andan itibaren Valilik tarafından vatandaşlara, uyarı mesajı gönderiliyor. Mesajda, "Caddenizde, sokağınızda Covid-19 vakalarında artış görülmüştür. Evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım" ifadeleri yer alıyor. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-03-13 16:51:54



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