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Atıl tarım arazileri üretime kazandırılıyor: 160 kilogram tohumdan 13 ton çörekotu elde edilecek Yahşihan Belediyesinden ilçe ekonomisine önemli katkı: 140 bin liralık çörekotu 5 bin haneye hediye edilecek

İHA

Atıl tarım arazileri üretime kazandırılıyor: 160 kilogram tohumdan 13 ton çörekotu elde edilecek Yahşihan Belediyesinden ilçe ekonomisine önemli katkı: 140 bin liralık çörekotu 5 bin haneye hediye edilecek

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki atıl tarım arazilerine ekimi yapılan 160 kilogram tohumdan elde edilecek 140 bin lira değerindeki 13 ton çörekotu 5 bin haneye hediye edilecek.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ekonomiyi canlandırmak için ortak projeler yapan kaymakamlık ve belediye, bölgedeki atıl tarım arazilerini canlandırmak için harekete geçti. Tarımı geliştirmek ve çiftçi ekonomisini desteklemek amacıyla "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği" projesi çerçevesinde Kızılırmak kenarında yer alan 80 dönümlük atıl arazi yeniden üretime kazandırılıyor.
Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilk ekimi yaparak çörekotu tohumunu toprakla buluşturdu. Ekimi yapılan 160 kilogram tohumdan 13 ton çörekotu elde edilmesi hedefleniyor. Tarım arazisindeki yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Uzunoğlu ve Başkan Türkyılmaz, çiftçiler için ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Osman Türkyılmaz da mibzer bağlı traktörü kullanarak ekime destek verdi. Ekimi, bakımı ve hasadı tamamen Yahşihan Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılacak. 35 bin liraya mal olan tohumdan elde edilecek 140 bin lira değerindeki çörekotu 5 bin haneye hediye edilecek.

"Çiftçiye örnek bahçeler kurmak istiyoruz"
Söz konusu destek ve projeyle ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, çiftçilere örnek bahçeler kurmak istediklerini belirtti. Uzunoğlu, “Başkanımızla beraber boş bir arazide deneme yaparak çiftçiye örnek bahçeler kurmak istiyorduk. Bunun da öncülüğünü Belediye ile Kaymakamlık olarak beraber yapmayı düşündük. Çörekotu, şu anda Türkiye’de çok meşhur ve katma değeri de oldukça, rahat satabileceğimiz bir ürün. Bu sebeple çörekotu dikmeye karar verdik” dedi.

"Bunu geliştirerek alternatif ürünler ortaya çıkaracağız"
Projenin devamının farklı ürünlerle birlikte geleceğini kaydeden Uzunoğlu, “Bunun yanında başka tıbbi bitkileri de yapacağız. Bunları geliştirerek alternatif ürünler ortaya çıkaracağız. Hem tarıma hem ekonomiye katkısı olacak hem de çiftçimize örnek model oluşturacağız ki çiftçimiz görsün. Kendisi de o şekilde bu işi sürdürsün istiyoruz. Hatta fide veya tohum desteği de çiftçilerimize vermeyi düşünüyoruz. Bahçeleri gezsinler, ona göre bu işe girerken bizim onlara gösterdiğimiz örnek model gibi ayrıca danışmanlık da yapalım. Onları elimizden geldiğince destekleyelim” ifadelerini kullandı.

"Buradaki 80 dönüme 160 kilogram tohum ekeceğiz"
İlçede tespit edilen kayıt dışı arazilerin değerlendirileceğini vurgulayan Başkan Osman Türkyılmaz ise, “Biliyorsunuz kralların mezarlarında bile bulunan çörekotu, peygamberimiz de hadislerinde ‘ölümden başka her derde deva’ diyerek buyurmuştur. Biz de burada çörekotu ekmek için bir araya geldik. Çörekotu ayrıca, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin de ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ kapsamında desteklediği ürünler arasında. Biz burada yaklaşık 80 dönüme 160 kilogram tohum ekeceğiz. Bunun bize bedeli 35 bin lira, alınacak ürün miktarı 13 ton, ekonomiye katkısı ise 140 bin lira olacak” şeklinde konuştu.

"Ürünler Yahşihan'da bulunan 5 bin haneye dağıtılacak"
Elde edilecek ürünlerin vatandaşlarla buluşturulacağının müjdesini veren Başkan Türkyılmaz, son olarak şunları dile getirdi:
“Buradan gelen ürünleri de Yahşihan’da bulunan 5 bin hanenin tamamına yarım kilo cam kavanozda evlerine hediye edeceğiz. Geri kalan kısmını da tekrar ilçemizde çiftçilik yapan vatandaşlarımıza rol model olmak amacıyla ektiğimiz tohum olarak ve yağ olarak kullanmayı düşünüyoruz. Emeği geçen belediye personellerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah çıkacak ürünün de hem ülkemize hem de ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

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