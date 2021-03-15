Başkan Türkyılmaz, "Vatandaşlarımızın her anında hep yanındayız"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede halk toplantısı gerçekleştirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Halk günü uygulamasıyla vatandaşlarla iç içe olmak istediklerini ve onlardan hiç kopmayacaklarını dile getiren Türkyılmaz, “İlk gün söylediğimiz gibi. Her yerdeyiz, gönüllerdeyiz. Vatandaşı ayağımıza çağırmıyoruz. Halkımızın sorunlarını dinlemek için bizler onların ayağına gidiyoruz. Vatandaşlarımızın her anında hep yanındayız" diye konuştu.

"Onların sorunu bizim sorunumuzdur"

Başkan Türkyılmaz, “Tüm gayretimiz, çabamız hemşerilerimizin derdine derman olabilmek. Bu makamlar hizmet makamı. Yahşihan’da yaşayan hemşerilerimizin hizmetkârı olarak buraya geldik. Hemşerilerimizin bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Katılan hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda 7'den 70'e herkesle tek tek ilgilenen Türkyılmaz’a, çocuklardan da sevgi gösterisi yapıldı.

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