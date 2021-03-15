Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu

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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 17 bin 400 makaron ve 8 kilogram tütün ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada ekipler il merkezinde S.V. isimli şahsın ikametinde aramalarda bulundu. Aramalarda 2 adet elektrikli ve pedallı/kollu sigara sarma makinesi, 17 bin 400 makaron, 8 kilogram açık kıyılmış/geçersiz bandrollü tütün ele geçirildi.

Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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