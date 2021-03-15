Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 gözaltı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler merkez Fabrikalar Mahallesinde ikamet eden M.K. (52) isimli şahsın ev ve eklentilerinde aramalarda bulundu.
Aramalarda 13 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 8 tabanca mermisi ele geçirildi.
Söz konusu şahıs gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.