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Saman balya makinesine sıkışan köpek kurtarıldı

DHA

Saman balya makinesine sıkışan köpek kurtarıldı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde kafası ve ön bacakları saman balya makinesine sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yahşihan ilçesindeki Güçen mevkiinde sokak köpeği, Avni Gülderen'e ait saman balya makinesine sıkıştı. Durumu fark eden Gülderen, köpeği kurtarmak istedi; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Gülderen, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibinin çalışması sonucu köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Köpek, Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürüldü.
DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-03-15 17:41:28

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