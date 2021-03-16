Kırıkkale'de mezarlıklarda bahar temizliği başladı

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kent merkezindeki mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeni Mahalle mezarlığında başlayan çalışmalarda mezarlık içerisinde bulunan yabani ot, çim biçme ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Mezarlıklarımız yapılan temizliklerle hem daha güzel bir görünüme kavuşacak, hem de vefat eden yakınlarını vatandaşlarımız, daha rahat ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. İlk etapta Yeni Mahalle mezarlığında yapılmakta olan yabani ot, çim biçme ve mezarlık temizliği çalışmalarının tamamlanması ile şehrimizde bulunan diğer mezarlıklarda da aynı bakım ve temizlik çalışmaları yürütülecek" ifadesi kullanıldı.

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