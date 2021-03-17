Vali Sezer, muhtarlarla "pandemi" toplantısı düzenledi: "Her kesim üzerine düşeni yapması gerekiyor"

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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda pandemi sürecini değerlendirerek, her kesimin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında pandemi sürecinde uyulması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bir önceki toplantıda muhtarlar tarafından iletilen istek ve taleplerin sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda Vali Sezer, muhtarlara pandemi sürecinde uyulması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Sezer, her kesimin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

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