Kırıkkale'de şehitler anıldı



Kırıkkale'de şehitler anıldıKIRIKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi´ törenine katılan Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile şehit dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Sezer ve protokol üyeleri '18 Mart Şehitler Resim Sergisi'ni gezdi. Vali Sezer daha sonra Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene katılarak şehitlik defterini imzaladı. Askerlerin yaptığı saygı atışının ardından, Vali Sezer ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Görüntü Dökümü:

-Atatürk Anıtına çelenk bırakılması

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Detaylar

-Resim sergisinin gezilişi

-Şehitler Anıtından genel görüntü

-Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıBurak CAN/KIRIKKALE,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-03-18 13:49:49



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