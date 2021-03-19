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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan’da iş yerleri dezenfekte edildi

İHA

Yahşihan’da iş yerleri dezenfekte edildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan iş yerleri tek tek dezenfekte edildi.
Yahşihan Belediyesi, artan korona virüs vakaları sonrasında ilçede harekete geçti. Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınında ilk günden bu yana cadde ve sokaklarda düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, pazaryerleri, toplu taşıma merkezi, aile sağlık merkezleri ve benzeri vatandaşların sıkça kullandığı yerlerde de süreç boyunca aktif bir çalışma yürütüyor. Yahşihan Belediyesince ilçedeki iş yerlerinin tek tek dezenfekte edildi. Sağlığın gözetilerek yapılan çalışmalarda işletme sahiplerinin yükü bir nebze de olsa hafiflerken vatandaşlar da gönül rahatlığıyla alışverişini yapıyor.
İş yerlerinin dezenfektesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, gerçekleştirilen duyarlı ve özverili çalışmalardan ötürü Yahşihan Belediyesine ve Başkan Osman Türkyılmaz’a teşekkürlerini iletti.

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