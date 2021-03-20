Kıraathanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 7 kişiye para cezası

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanenin gizli bölmesinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye, toplamda 24 bin 283 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ahılı köyünde devriye faaliyetleri kapsamında denetim yaparken, H.Ş'ye ait kıraathanenin gizli bölmesinde kumar oynandığını tespit etti. İçeriye giren ekipler, kıraathane içinde farklı bir bölme oluşturularak, kumar oynandığını belirledi. 2 masada kumar oynadığı saptanan 7 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 469'şar liradan toplam 24 bin 283 lira para cezası uygulandı. Kıraathanenin kapatılması için de işlem başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-03-20 14:12:25
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