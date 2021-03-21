Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarptığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Kırıkkale merkez ilçedeki Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 71 EL 854 plakalı Fiat marka otomobil ile E.T.'nin kullandığı 71 AAC 153 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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