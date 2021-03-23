Kırıkkale’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Kırıkkale Belediyesi, şehirde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Yılın ilk üç ayında 11 metruk bina yıkılırken birinin de tamiratı yapıldı.

Kırıkkale şehir genelinde metruk halde bulunan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor. Bu yapılar, gerekli resmi işlemlerin tamamlanması ile birlikte yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kırıkkale Belediyesince 2020 yılında 84 adet metruk yapımın yıkımı gerçekleştirilirken 2021 yılının ilk üç ayında da 11 adet metruk binanın yıkımı tamamlandı.

Gerekli güvenlik önlemleri altında yıkılıyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutmak için İmar Müdürlüğü Yapı Kontrol ve Kaçak İnşaat Şubesi ekipleri tarafından kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçilip gerekli işlemlerin ardından yıkım işlemi gerçekleşiyor. Gerekli güvenlik önlemleriyle de yaşanması muhtemel olumsuz durumların önüne geçiliyor.

Bu kapsamda son olarak Kırıkkale Belediyesi ekiplerince Ahılı Mahallesinde bulunan 9 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

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