HES'te riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası

KIRIKKALE'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan iki sürücü, 4 bin 50'şer lira para cezası uygulanarak karantinaya alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Durdurulan sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları yapıldı. Denetimde avukat B.N.K. (30) ile N.Y. (60) adlı sürücüler, HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi. Temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gerektiği belirlenen sürücülere 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı. Sabah Eskişehir'den hızlı trenle Ankara'ya, oradan da kendi aracıyla Kırıkkale'ye gelip, adliyede duruşmaya girdikten sonra dönüşte ekiplerin kontrolüne takılan avukat B.N.K. ile N.Y., hastanede test verdikten sonra yurtta karantinaya alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Denetimden görüntü
-2 sürücünün HES kodunun sorgulanması
-Avukat B.N.K.'nın aracına bindirilip götürülüşü
-DetaylarHaber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale
2021-03-23 14:48:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.