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Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye para cezası

DHA

Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye para cezası


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında koronavirüs testi pozitif olduğu belirlenen 2 kişi, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
İl Salgın Denetim ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde denetim yaptı. Denetim sırasında durdurulan Gökhan K.'nın HES sorgusunda testinin pozitif olduğu belirlendi. Gökhan K., 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak, yurtta karantinaya alındı. Jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsündeki yolculardan Alim Z.'nin de HES sorgulamasında testinin pozitif olduğu belirlendi. Alim Z., 4 bin 50 lira para cezası uygulanarak karantinaya alındı.
DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-03-23 16:34:04

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