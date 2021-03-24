Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde yaşayan Okatan ailesi, sabaha karşı rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Kadir-Bedriye Okatan çifti ile çocukları Elif (9) ve Beyza'nın (5) karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 kişi tedaviye alındı. Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-03-24 10:17:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.