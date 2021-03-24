Kırıkkale'de 48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 40 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü F.K., yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 40 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 48 yıl hapis cezası bulunan F.K.'nın kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından F.K. cezaevine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-03-24 14:09:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.