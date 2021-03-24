Kırıkkale'de 48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 40 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü F.K., yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 40 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 48 yıl hapis cezası bulunan F.K.'nın kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda F.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından F.K. cezaevine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-03-24 14:09:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.