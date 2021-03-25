Kırıkkale’de vektörle mücadele sürüyor

Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi karasinek ve sivrisinek mücadele çalışmalarına sene boyunca aralıksız olarak devam ediyor. Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi ekipleri, şehir genelinde vektörlere kaynaklık eden su birikintileri, sulak alanlar, sazlık, kanal ve vektör dinlenme noktalarında tarama ve ilaçlama çalışması yürütüyor.

Rahat bir yaz geçirilmesi amaçlanıyor

İnsana ve doğaya saygılı, diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlarla yapılan çalışmalar ile Kırıkkale genelinde vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor. Kırıkkale Belediyesince yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri maksadıyla ilimiz genelinde ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam devam ediyor” denildi.

“Vektörler üreme alanlarına izin verilmemeli”

Ekiplerin bir taraftan Covid19 salgını ile mücadele etmesinin yanı sıra vektör özelliği taşıyan canlıların üreme alanlarında ve üremeye sebebiyet verilen alanlarda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kırıkkale Belediyesi, “28 mahallede yapılan ilaçlama çalışmaları ile sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor. Bu mücadelemizde vatandaşlarımızdan da vektörlerin üremeye olanak sağlayan evlerinin bahçelerinde her türlü su birikintileri, kova, bidon saksı altı, atık otomobil lastiği gibi yerlerde su biriktirilmemesi veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerektiğine dikkat etmelerini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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