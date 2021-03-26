Üç yıl önce hayvan hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç yıl önce hayvan hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

İHA

Üç yıl önce hayvan hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de üç sene önce küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Olay, Kırıkkale merkez ilçeye bağlı Hacılar Beldesinde, 2018 yılında yaşandı. Beldede meydana gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan detaylı araştırma ve soruşturmalar neticesinde şüphelinin K.B. (40) olduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının çeşitli suçlardan da 22 kaydı olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar engelledi Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar ...
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (3)
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (2)
Kılıçdaroğlu'ndan "MKE" açıklaması: "Genel müdürlüğün Kırıkkale'de olması gerekiyor"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan "MKE" açıklaması: "Genel müdürlüğün ...
Kırıkkale’de lapa lapa kar yağışı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de lapa lapa kar yağışı
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
Kemal Kılıçdaroğlu: "Sadece sorunu dile getirmek değil çözümü de dile getirmek zorundayız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan esnaf çocuğuna tablet sözü "Vatandaşların kahvede oyun oynamaları lazım" "Esnafın sosyal devlet olarak desteklenmesi lazım" "Bu memleketin çözülmeyecek sorunu yok"
YEREL HABERLER Kemal Kılıçdaroğlu: "Sadece sorunu dile getirmek ...
Kırıkkale’de vektörle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Kırıkkale’de vektörle mücadele sürüyor
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada, rahat tavırları pes dedirtti
YEREL HABERLER Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada, ...
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü'ye ceza yağdı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ...
Kırıkkale’de sel ve taşkın konulu çalıştay
YEREL HABERLER Kırıkkale’de sel ve taşkın konulu çalıştay
Kırıkkale'de çapa makinesi hırsızlığına tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de çapa makinesi hırsızlığına tutuklama
Kırıkkale'de 48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 48 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Baharı beklerken kış geri geldi: Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı 1744 rakımlı dağdaki kar manzarası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Baharı beklerken kış geri geldi: Dinek Dağı beyaz ...
Bağ evinden 22 ay önce çapa makinesi çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bağ evinden 22 ay önce çapa makinesi çalan zanlı ...
Sadaka kutusu ve camiden elektronik ürün çalan şahıs yakalandı Kırıkkale'de aralarında hapis cezası da bulunan 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Sadaka kutusu ve camiden elektronik ürün çalan şahıs ...
Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye ...
Kırıkkale’de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Kırıkkale’de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi
Kar ve tipi etkili oldu: Kırıkkale-Kayseri karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Kar ve tipi etkili oldu: Kırıkkale-Kayseri karayolu ...