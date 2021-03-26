Kırıkkale'de kapkaç yaparken kameraya yansıyan şüpheli tutuklandı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, caddede yürüyen kadının çantasını alıp kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan P.M., polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Şüpheli, kaldırımda yürüyen kadına arkasından yaklaşıp, kolundaki çantasını alarak kaçtı. İçinde 2 bin 700 lira ve nüfus cüzdanı bulunan çantası çalınan kadın, polise başvurdu. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kadının çantasını alırken görüntüye yansıyan şüphelinin P.M. olduğu belirlendi. P.M., Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 460 lira ve 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-03-26 12:41:58



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