Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor

İHA

Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor

Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen "SMS" ile her gün bilgilendiriliyor.
Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, vaka sayısı artan bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile uyarılıyor. Kırıkkale Valiliği, korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Valilik, vaka artışının yüksek olduğu cadde ve sokak isimlerini vatandaşların cep telefonlarına mesajla gönderiyor. Mesajda, "Caddenizde/sokağınızda Covid vakalarında artış görülmüştür, evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım" şeklinde bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlar ise bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, mahalle aralarında araçların hoparlörlerinden genel uyarıları yaptı. Denetimler, açık ve kapalı mekanlarda da aralıksız sürdürülüyor.

"Bu virüsü hep birlikte inşallah yeneceğiz"
Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Zülkarneyn Kılıç, “İster istemez insan ‘abi artış olmuş’ diyecek kendine biraz daha çekici düzen verecek. Maske burnunun altındaysa üstüne çekecek. Camiye devamlı gelen cemaatimiz var. Seccadesiz gelir mesela. Ben buna karşıyım diyorum bu sefer bana değişik bakıyorlar. Bunun için duyarlı olmamız lazım. Halkın duyarlı olması lazım sağ olsun valimiz çalışıyor ama biraz da kendi içimizde olan bir şey. Bu virüsü hep birlikte inşallah yeneceğiz buna da eminim. Temizlik konusunda biraz daha hassas olmamız lazım. Allah razı olsun belediyemiz elinden geldiği kadar yardımcı oluyor temizlik konusunda. Sıkıntımız olduğu zaman da sağ olsun birim müdürlerimiz sorunları gideriyor. Şu an için bir sıkıntımız yok” dedi.

"izler daha dikkatli olmaya çalışıyoruz"
Vaka artışının olduğu 635. Sokakta ikamet eden Güven Gündüz ise, “Yaklaşık 2 gün önce telefonumuza mesaj geldi. Özellikle 635. Sokak Tepebaşı Mahallesi. Mesajda çok güzel uyarılar vardı. 'Ev ziyaretlerini iptal edin, ziyaretçi kabul etmeyin, ortak alanlardan uzak durun' diye benim çok takdir ettiğim bir mesaj oldu. Özellikle Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer beye ve İl Salgın Denetim ekiplerini tebrik ediyorum böyle mesajlar gönderdikleri için. Bizler daha dikkatli olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Bizim caddemizde de sokağımızda da virüs artışı olmuş"
Pandeminin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Gündüz, “Cadde ve sokaklarda artış olduğu anlamına gelen mesajlar geldi. Bizim caddemizde de sokağımızda da virüs artışı olmuş. Ama geçen hafta da Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre de, vaka sayısı en az olan iller arasında girdik. Bu da sevindirici bir durum özellikle bölgesel renk dağılımında turuncu renkteyiz. İnşallah gayret edersek önce sarı sonra da maviyi hedefliyoruz. Tabi burada da biz vatandaşlara, apartman sakinlerine, mahalledeki insanlara çok büyük önemli görev düşüyor başaracağımıza inanıyorum. Her bireyin bu pandemiyi çok dikkate alması lazım. Özellikle de hijyen, mesafe, maske kurallarına uymamız lazım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale’de öğrenciler kitap karakterlerine büründü
YEREL HABERLER Kırıkkale’de öğrenciler kitap karakterlerine büründü
Kırıkkale'de kapkaç yaparken kameraya yansıyan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kapkaç yaparken kameraya yansıyan ...
Başkan Yıldırım, “Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz” projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım, “Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz” ...
Kırıkkale'de kapkaç anı kamerada Kadının kolundaki çantayı çalan hırsızın üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kapkaç anı kamerada Kadının kolundaki ...
Üç yıl önce hayvan hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Üç yıl önce hayvan hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar engelledi Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar ...
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (3)
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (2)
Kılıçdaroğlu'ndan "MKE" açıklaması: "Genel müdürlüğün Kırıkkale'de olması gerekiyor"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan "MKE" açıklaması: "Genel müdürlüğün ...
Kırıkkale’de lapa lapa kar yağışı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de lapa lapa kar yağışı
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
Kemal Kılıçdaroğlu: "Sadece sorunu dile getirmek değil çözümü de dile getirmek zorundayız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan esnaf çocuğuna tablet sözü "Vatandaşların kahvede oyun oynamaları lazım" "Esnafın sosyal devlet olarak desteklenmesi lazım" "Bu memleketin çözülmeyecek sorunu yok"
YEREL HABERLER Kemal Kılıçdaroğlu: "Sadece sorunu dile getirmek ...
Kırıkkale’de vektörle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Kırıkkale’de vektörle mücadele sürüyor
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada, rahat tavırları pes dedirtti
YEREL HABERLER Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada, ...
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü'ye ceza yağdı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ...