Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor

Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen "SMS" ile her gün bilgilendiriliyor.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, vaka sayısı artan bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile uyarılıyor. Kırıkkale Valiliği, korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Valilik, vaka artışının yüksek olduğu cadde ve sokak isimlerini vatandaşların cep telefonlarına mesajla gönderiyor. Mesajda, "Caddenizde/sokağınızda Covid vakalarında artış görülmüştür, evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım" şeklinde bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlar ise bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, mahalle aralarında araçların hoparlörlerinden genel uyarıları yaptı. Denetimler, açık ve kapalı mekanlarda da aralıksız sürdürülüyor.



"Bu virüsü hep birlikte inşallah yeneceğiz"

Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Zülkarneyn Kılıç, “İster istemez insan ‘abi artış olmuş’ diyecek kendine biraz daha çekici düzen verecek. Maske burnunun altındaysa üstüne çekecek. Camiye devamlı gelen cemaatimiz var. Seccadesiz gelir mesela. Ben buna karşıyım diyorum bu sefer bana değişik bakıyorlar. Bunun için duyarlı olmamız lazım. Halkın duyarlı olması lazım sağ olsun valimiz çalışıyor ama biraz da kendi içimizde olan bir şey. Bu virüsü hep birlikte inşallah yeneceğiz buna da eminim. Temizlik konusunda biraz daha hassas olmamız lazım. Allah razı olsun belediyemiz elinden geldiği kadar yardımcı oluyor temizlik konusunda. Sıkıntımız olduğu zaman da sağ olsun birim müdürlerimiz sorunları gideriyor. Şu an için bir sıkıntımız yok” dedi.



"izler daha dikkatli olmaya çalışıyoruz"

Vaka artışının olduğu 635. Sokakta ikamet eden Güven Gündüz ise, “Yaklaşık 2 gün önce telefonumuza mesaj geldi. Özellikle 635. Sokak Tepebaşı Mahallesi. Mesajda çok güzel uyarılar vardı. 'Ev ziyaretlerini iptal edin, ziyaretçi kabul etmeyin, ortak alanlardan uzak durun' diye benim çok takdir ettiğim bir mesaj oldu. Özellikle Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer beye ve İl Salgın Denetim ekiplerini tebrik ediyorum böyle mesajlar gönderdikleri için. Bizler daha dikkatli olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



"Bizim caddemizde de sokağımızda da virüs artışı olmuş"

Pandeminin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Gündüz, “Cadde ve sokaklarda artış olduğu anlamına gelen mesajlar geldi. Bizim caddemizde de sokağımızda da virüs artışı olmuş. Ama geçen hafta da Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre de, vaka sayısı en az olan iller arasında girdik. Bu da sevindirici bir durum özellikle bölgesel renk dağılımında turuncu renkteyiz. İnşallah gayret edersek önce sarı sonra da maviyi hedefliyoruz. Tabi burada da biz vatandaşlara, apartman sakinlerine, mahalledeki insanlara çok büyük önemli görev düşüyor başaracağımıza inanıyorum. Her bireyin bu pandemiyi çok dikkate alması lazım. Özellikle de hijyen, mesafe, maske kurallarına uymamız lazım” şeklinde konuştu.

