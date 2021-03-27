Kırıkkale’de denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı Davetlilerin "HES kodu" kontrol edildi Yüksek riskli ilde 1 saatlik düğüne sadece 50 davetli katılabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı Davetlilerin "HES kodu" kontrol edildi Yüksek riskli ilde 1 saatlik düğüne sadece 50 davetli katılabilecek

İHA

Kırıkkale’de denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı Davetlilerin "HES kodu" kontrol edildi Yüksek riskli ilde 1 saatlik düğüne sadece 50 davetli katılabilecek

Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında İl Salgın Denetim ekibi tarafından düğünlerde denetim yapıldı. Salona gelen davetlilerin "HES kodu" kontrol edildi, ateş ölçümü yapıldı.
Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, denetimli düğünler başladı. Refika ve Erhan çiftinin 1 saatle sınırlandırılan nikah merasimi şeklindeki düğününe 50 davetli katıldı. Kırıkkale Valiliği Koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri kentteki düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Salon girişlerinde davetlilerin HES kodu kontrol edildi, ateş ölçümü gerçekleştirildi. Ekipler, verilen süre tamamlanana kadar salonda bekledi. Düğünlerde pandemi kurallarına uyulduğu görüldü.

"Bütün kurallara uyuldu"
Tedbirlere uyarak korona virüsü aşacaklarını beliren gelin Refika Koşan, “Gerek HES kodu, gerekse dezenfektan, her masada maskeli olarak bütün kurallara uyuldu. Kısıtlamalara gittik sadece bu pandemiyi kurallara uyarak tedbirlere uyarak aşacağımızın bilincindeyiz” dedi.

"Herkes dikkatli tedbirli"
Tüm tedbirlere uyduklarını ifade eden damat Erhan Koşan, “Salonda bütün korona virüs tedbirlerine uyuluyor. Dezenfektanlar girişte tutuluyor. HES kodları kontrol ediliyor. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor kontrol ediliyor. Davetiye dağıtımı yapılırken de yine maskeli ve eldivenli olarak dağıtıldı. Sosyal mesafeye dikkat edildi. Davetiyeler verildikten sonra da sürekli dezenfektanlar kullanıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıldı. Herkesin üzerinde dezenfektesi var. Yedek maskeleri var bunlar söylenildi. Herkes dikkatli tedbirli” diye konuştu.

"Elimizden geldiği kadar destek vereceğiz"
İşletme sahibi İsmail Özkan ise “İşletmemiz, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda 50 kişilik kapasite ile nikah merasimi tarzında düğünler yapmaktadır. İşletmemizde her masada dezenfektan girişlerde HES kodu uygulaması, ateş ölçümü ve bir saat sınırıyla düğünlerimizi yürütmekteyiz. İçişleri Bakanlığımızın ve valiliğimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda düğünlerimizi devam ettiriyoruz. Bizlerin de desteğiyle mutlaka kurallara uyarak düğünlerimizi yapıyoruz. Gerçekte olan bir hastalık var. Bu hastalığa da elimizden geldiği kadar destek vereceğiz” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ...
Kırıkkale’de öğrenciler kitap karakterlerine büründü
YEREL HABERLER Kırıkkale’de öğrenciler kitap karakterlerine büründü
Kırıkkale'de kapkaç yaparken kameraya yansıyan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kapkaç yaparken kameraya yansıyan ...
Başkan Yıldırım, “Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz” projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım, “Millet Bahçesi, TOKİ, doğal gaz” ...
Kırıkkale'de kapkaç anı kamerada Kadının kolundaki çantayı çalan hırsızın üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kapkaç anı kamerada Kadının kolundaki ...
Üç yıl önce hayvan hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Üç yıl önce hayvan hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar engelledi Dengesini kaybeden bastonlu vatandaş yere düştü Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'na "Kurban olurum" dedi, korumalar ...
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (3)
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım (2)
Kılıçdaroğlu'ndan "MKE" açıklaması: "Genel müdürlüğün Kırıkkale'de olması gerekiyor"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan "MKE" açıklaması: "Genel müdürlüğün ...
Kırıkkale’de lapa lapa kar yağışı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de lapa lapa kar yağışı
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım
Kemal Kılıçdaroğlu: "Sadece sorunu dile getirmek değil çözümü de dile getirmek zorundayız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan esnaf çocuğuna tablet sözü "Vatandaşların kahvede oyun oynamaları lazım" "Esnafın sosyal devlet olarak desteklenmesi lazım" "Bu memleketin çözülmeyecek sorunu yok"
YEREL HABERLER Kemal Kılıçdaroğlu: "Sadece sorunu dile getirmek ...
Kırıkkale’de vektörle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Kırıkkale’de vektörle mücadele sürüyor
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada, rahat tavırları pes dedirtti
YEREL HABERLER Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada, ...
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü'ye ceza yağdı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ...