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Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya milli takımları Kırıkkale’de kampa girdi

İHA

Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya milli takımları Kırıkkale’de kampa girdi

Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya Görme Engelliler Judo Milli Takım sporcuları, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota verecek Antalya Grand Prix turnuvası öncesinde Kırıkkale’de ön hazırlık çalışmaları için kampa girdi.
2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacak olan Görme Engelliler Judo Milli Takımı hazırlık çalışmaları için Kırıkkale’de kampa girdi. Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya'dan gelen 38 görme engelli sporcu, kampta dayanıklılık ve kondisyonlarını istenen seviyeye getirmek için antrenörleri eşliğinde çalışıyor.
Antalya’da derece elde etmek için hazırlıklarını sürdüren sporcular, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota puanı alacak. Şehit Ümit Çelik Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki kamp çalışmaları 4 Nisan Pazar günü itibariyle tamamlanacak. Katılacakları turnuvalarla ilgili teknik kadrodan bilgi alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp de judoculara müsabakalarda başarılar diledi.

Yıldırım: "Kırıkkale'de tesisler olağanüstü"
Spor organizatörü Hasan Yıldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şu anda burada kamptayız. Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya var. Toplam 38 sporcumuz var. Kırıkkale’yi tercih etmemizin sebebi maalesef bazı şehirlerimiz turizm sektöründen hiçbir şekilde faydalanamamakta. Yalnız spor turizmi farklı bir durum. Kırıkkale’de de tesisler olağanüstü güzel, kullanışlı çok amaçlı ve bu tesisleri daha incelemiştik. Kırıkkale’deki tüm tesisleri gezdirdiler. En avantajlı nasıl kullanabiliriz diye planı yapıldı. Şu anda da tesisleri de kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

"Görme engelli paralampiklerde yarışacaklar"
Yıldırım, “Burada bütün sıkletler var, kadın ve erkek. Burada hazırlanıyoruz. Antalya’da yapılacak bir yarış var. Yani judo müsabakası var. Buradan Antalya’ya gidecek sporcularımız. Burada kamplarını yaptıktan sonra inşallah orada da umdukları sonucu alırlar diye düşünüyoruz. Görme engelli paralampikler de yarışacaklar. Mevcutta buraya gelen kotalı sporcularda var. Kotalı sporcular da var burada. Yani dünyanın en büyük organizasyonuna katılacak birinci A kalite sporcular var burada” diye konuştu.

Kıyanov: "Burada olduğumuz için çok mutluyuz"
Kazakistan Baş Antrenörü Zhandos Kıyanov, “Paralimpik oyunlarına hazırlanıyoruz uluslararası müsabakalar için. Buranın insanını çok beğendik. Türkiye’de olduğumuz için çok mutluyuz, bu organizasyonu düzenledikleri için Türk federasyonuna teşekkür ediyoruz. Aynı zaman da Ukrayna’daki arkadaşlarımızın da burada olduğu için çok mutluyum” dedi.

Romankevych: "Kırıkkale'yi çok beğendik"
Ukrayna Başantrenörü Mykhaylo Romankevych ise, “Diğer ülkelerden gelen sporcu arkadaşlar ile tanıştığımız için memnunuz. Kırıkkale’yi çok beğendik. Judo sporcuları da bizlerle beraber. Türkiye’de bu kampı yapmak gerçekten çok güzel bir fikir. Yurt dışına çıktığımız içinde çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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