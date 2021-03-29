Kafasına sert cisimle vurulan şahıs öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafasına sert cisimle vurulan şahıs öldü

İHA

Kafasına sert cisimle vurulan şahıs öldü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde başına sert bir cisimle vurulan şahıs yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ve jandarma ekipleri, M.P. (58) isimli şahsın şahsın kafasına sert bir cisimle vurulması sonrasında hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili yapılan araştırmada şahsın, aynı köyden N.Y. (50) ile köy meydanında kavga ettiği anlaşıldı.
Şüpheli N.Y. jandarma ekipleri tarafından köydeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu
Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya milli takımları Kırıkkale’de kampa girdi
YEREL HABERLER Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya milli takımları ...
Kırıkkale’de denetimli düğünler başladı, sıkı tedbirler alındı Davetlilerin "HES kodu" kontrol edildi Yüksek riskli ilde 1 saatlik düğüne sadece 50 davetli katılabilecek
YEREL HABERLER Kırıkkale’de denetimli düğünler başladı, sıkı ...
Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ile bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar "SMS" ...