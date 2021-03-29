Göç yolundaki 'Polonyalı' leylek bitkin düştü Karaahmetli Tabiat Parkına inen leylek tedavi altına alındı

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Kırıkkale'de göç yolunda yorgun düşerek yere inen leylek, gücünü toparlaması için tedavi altına alındı.

Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç etmeye başlayan leylekler, gökyüzünde süzülüşlerini sürdürüyor. Göç esnasında Kırıkkale semalarında yorgun düşen bir leylek, Karaahmetli Tabiat Parkına indi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerince fark edilen leylek, hemen korumaya alındı. Enerjisini tekrar toplaması için tedaviye alınan leyleğe takviyeler yapıldı.

Leyleğin ayağındaki damgalardan Polonya'nın başkenti Varşova'da işaretlendiği anlaşıldı. Bakımlarının ardından bitkin düşen leylek, göçüne devam etmesi için doğaya bırakılacak.

Afrika ile Avrupa kıtaları arasında göçen leylekler, Türkiye'den de geçiyor.

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