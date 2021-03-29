Kırıkkale'de doğaya bin kilogram yem bırakıldı

Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 45 bin 674 lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de soğuk havalar sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlara yönelik yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle soğuk havalarda beslenmekte güçlük çeken kuş türleri için yem takviyesi yapıyor. Ekipler, geçen günlerde yağan kar sonrasında kanatlılar için yüksek kesimlerde yemleme çalışması yaptı. Yaban hayatının desteklenmesi maksadıyla doğaya bin kilogram dane yem bırakıldı.

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