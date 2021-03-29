Yahşihan Belediyesi'nden su borcu olan vatandaşlara 5 taksit fırsatı

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede bazı iş yeri ve hanelerin su borçlarını ödemediğini belirterek, "Borçlu olan vatandaşlarımız mutlaka Belediyemiz Su ve Emlak Birimine başvurarak 5 taksit imkânından faydalanıp ödeme yapabilirler" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde su borcu olan vatandaşlara 5 taksit imkanı sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Belediyemizin işlerini sağlıklı yürütülebilmesi için su faturalarının tahsil edilmesi gerekmektedir. İlçemizde kullanılan suyun bedelini ödeyen ve hizmet üretilmesini sağlayan abonelerimize teşekkür ederiz. Borçlarını ödemeyen vatandaşlarımızın da aynı duyarlıkta davranmasını bekliyoruz. Belediyemiz geçtiğimiz aylarda bir teftiş geçirmiş ve mevcut su borçlarının ödenmesi tarafımıza tebliğ edilmiştir. Abonelerimizin bir kısmının ödemelerini düzenli yaparken, bir kısmının bu duyarlıktan uzak davranması toplumsal adalet duygumuzu da zedelemektedir. Bu nedenle herkesi, ilçemizin geleceği için su borçlarını ödemeye davet ediyorum” dedi.

"5 taksit imkanından da yararlanabilirler"

Başkan Türkyılmaz konuşmasının devamında “Borçlu olan vatandaşlarımız mutlaka Belediyemiz Su ve Emlak Birimine başvurarak 5 taksit imkânından faydalanıp ödeme yapabilirler. Bizim belediye hizmetlerini verebilmemiz için mutlaka kanunen almak zorunda olduğumuz gelirlerimizi tahsil etmemiz gerekiyor. Ödenmeyen su borçları halinde suyun kesileceği işlemi kararlılıkla gerçekleştirilecektir. Bizler Yahşihan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Ama yaşlı bir vatandaşımız nasıl gelip faturasını yatırıyor ise, tüm vatandaşlarımız da bu örnekteki gibi duyarlı olmalılar. Peygamber efendimizin Hadisi Şerifinde buyurduğu gibi, 'Kim birinin hakkını yediyse ahirette zor duruma düşmemek için o kişinin gönlünü alın, helalleşin. Borcu olan bir kişi cennete giremez.' Gelin hep birlikte kaçak su kullanımına engel, geleceğimize hayat olalım. Kul hakkına girmekten kaçınalım. Tüm vatandaşlarıma saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.