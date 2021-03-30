13 yaşındaki kızı istismar eden 2 şüpheliye, 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 yaşındaki kızı istismar eden 2 şüpheliye, 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

DHA

13 yaşındaki kızı istismar eden 2 şüpheliye, 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de annesi ile tartıştıktan sonra evden ayrılan B.N.G.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan E.T. ve E.T. hakkında 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Kırıkkale'de, 8 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda, annesiyle tartışan B.N.G., hava almak için evden çıktıktan sonra E.T. (22), E.K. (22) ve S.T. ile buluştu. 4 kişi, daha sonra S.T.'ye ait bahçeye gitti. İddiaya göre; grup bir şeyler içtikten sonra E.T., B.N.G., ile odaya giderek burada küçük kızın kıyafetlerini çıkartıp cinsel istismarda bulundu. Ertesi gün de bir aparta giden B.N.G., E.T.'nin birlikte olma teklifini reddetti.
Gruptan ayrılan B.N.G., bir hafta önce tanıştığı erkek arkadaşının halasının evine gitti. B.N.G., arkadaşının halasının telkinleri sonucu polis merkezine giderek durumu anlattı. Kız çocuğuna tacizde bulunduğu belirtilen E.K. ve E.T., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADLİ TIP RAPORUNDA BULGULAR UYUMLU ÇIKTI
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tutuklu sanıklar E.K. ve E.T. suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu tarafından B.N.G. hakkında düzenlenen raporda, mağdurun kıyafetleri üzerinde bulunan bulgularla tutuklu şüpheliler E.K. ve E.T.'nin DNA'larının eşleştiği, mağdurun kıyafetleri üzerinde üçüncü bir kişiye ait bulgular olduğu tespit edildi. 
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu şüphelilerden E.K. hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, E.T. hakkında ise çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-03-30 01:27:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kırıkkale’de kaza sonrası ortalığı birbirine kattı, polise tehditler savurdu Kırıkkale’de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de kaza sonrası ortalığı birbirine kattı, ...
Yahşihan Belediyesi'nden su borcu olan vatandaşlara 5 taksit fırsatı
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesi'nden su borcu olan vatandaşlara 5 ...
Fırındaki cinayetin firari zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Fırındaki cinayetin firari zanlısı tutuklandı
Kırıkkale'de 32 saatlik kısıtlamada 112 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 32 saatlik kısıtlamada 112 bin lira ceza
Vali Sezer: “Şehit ve gazilerimizin feragatiyle bu günlerdeyiz”
YEREL HABERLER Vali Sezer: “Şehit ve gazilerimizin feragatiyle bu ...
Kırıkkale'de doğaya bin kilogram yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de doğaya bin kilogram yem bırakıldı
Göç yolundaki 'Polonyalı' leylek bitkin düştü Karaahmetli Tabiat Parkına inen leylek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Göç yolundaki 'Polonyalı' leylek bitkin ...
Çeşitli suçlardan aranan 18 kişiden 7'si tutuklandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan aranan 18 kişiden 7'si tutuklandı
Kafasına sert cisimle vurulan şahıs öldü
YEREL HABERLER Kafasına sert cisimle vurulan şahıs öldü
Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu
Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya milli takımları Kırıkkale’de kampa girdi
YEREL HABERLER Ukrayna, Kazakistan ve Litvanya milli takımları ...