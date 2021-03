13 yaşındaki kızı istismar eden 2 şüpheliye, 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de annesi ile tartıştıktan sonra evden ayrılan B.N.G.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan E.T. ve E.T. hakkında 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kırıkkale'de, 8 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda, annesiyle tartışan B.N.G., hava almak için evden çıktıktan sonra E.T. (22), E.K. (22) ve S.T. ile buluştu. 4 kişi, daha sonra S.T.'ye ait bahçeye gitti. İddiaya göre; grup bir şeyler içtikten sonra E.T., B.N.G., ile odaya giderek burada küçük kızın kıyafetlerini çıkartıp cinsel istismarda bulundu. Ertesi gün de bir aparta giden B.N.G., E.T.'nin birlikte olma teklifini reddetti.

Gruptan ayrılan B.N.G., bir hafta önce tanıştığı erkek arkadaşının halasının evine gitti. B.N.G., arkadaşının halasının telkinleri sonucu polis merkezine giderek durumu anlattı. Kız çocuğuna tacizde bulunduğu belirtilen E.K. ve E.T., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ TIP RAPORUNDA BULGULAR UYUMLU ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tutuklu sanıklar E.K. ve E.T. suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu tarafından B.N.G. hakkında düzenlenen raporda, mağdurun kıyafetleri üzerinde bulunan bulgularla tutuklu şüpheliler E.K. ve E.T.'nin DNA'larının eşleştiği, mağdurun kıyafetleri üzerinde üçüncü bir kişiye ait bulgular olduğu tespit edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu şüphelilerden E.K. hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, E.T. hakkında ise çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-03-30 01:27:40



