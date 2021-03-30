Ekmek arasından uyuşturucu çıktı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi, sürücü İ.A. gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale'ye il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şüpheli İ.A'yı takibe aldı. İ.A.'nın kullandığı otomobil Kırıkkale girişinde durduruldu. Yapılan aramada narkotik köpeği 'Cesur', araçta bulunan ekmeklere tepki verdi. Ekmek arası açıldığında içine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü İ.A. gözaltına alınarak, sorgu için jandarmaya götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-03-30 12:32:28



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