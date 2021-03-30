Kırıkkale'de 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması Kırıkkale'de başladı.

Kırıkkale'de uygulama kapsamında, Hürriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve il yöneticileri yer aldı. Bakan Yardımcısı Çataklı, öğrencilerle beraber durdurulan araç sürücülerine uygulama hakkında bilgi vererek, maske ve projenin anlatıldığı broşür dağıttı. Çataklı, "Tüm dünyada 2011 yılı ile 2020 yılı arasında trafik kazalarında ölümleri yüzde 50 azaltma hedefi vardı. Bu kapsamda 2012 yılında karayolu trafik güvenliği stratejisi ve eylem planı hazırlandı. Ardından da 2017 yılında trafik güvenliği uygulama belgesi yürürlüğe sokuldu. Yine bu dönemde 2011-2020 yılları arasında karayolları trafik kanununda da önemli değişiklikler yaparak yayalara öncelik verilmesi hususunda düzenleme de getirildi. Bu hazırlanan belgeler, yapılan yasal düzenlemeler üzerine özellikle 2019-2020 yılında yoğun şekilde kampanya yürütülmekte. Neticede geldiğimiz noktada 2011-2020 yılı arasında tüm dünyada iki ülke hedefi yakalayabildi. Bunlardan birisi Türkiye, yani trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibariyle 10 yıllık dönemde yüzde 56 azaldı. Müthiş bir sonuç ortaya çıktı" dedi.

'YÜZDE 38'LİK DÜŞÜŞ SAĞLANDIĞI'

Çataklı, 2018 yılından bu yana yaya ölümlerinde yüzde 38´lik düşüş sağlandığını belirterek, "Birleşmiş Milletlerin ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021-2030 yılları arasında trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerinde yüzde 50´lik bir azalma hedefi daha konuldu. Bu çerçevede Türkiye´de de gerekli stratejiler ve eylem planları hazırlandı. En son 2021-2023 Karayolu Güvenliği Eylem Planı, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 2 Şubat´ta açıklandı. Bu doğrultuda önceki 10 yılda elde edilen ivmenin, başarının pozitif trendinin devam edilmesi maksadıyla yeni bir gayret içerisine girdik. Bugün de bu çerçevede bütün Türkiye´de 'Yayalar kırımızı çizgimizdir' sloganıyla saat 12.00-15.00 arasında bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza 200 binden fazla personelimiz katılacak. Bakanımız Süleyman Soylu Ankara´da, bakan yardımcılarımız başka illerde, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız farklı yerlerde olacaklar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-03-30 14:18:44



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