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Kendini polis ve asker olarak tanıtan kişi 813 bin liralık vurgun yaptı

İHA

Kendini polis ve asker olarak tanıtan kişi 813 bin liralık vurgun yaptı

Kırıkkale'de kendini asker ve polis olarak tanıtıp farklı tarihlerde vatandaşları toplamda 813 bin lira dolandıran şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendini asker ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu neticede Kırıkkale'nin merkez Hacılar Beldesinde ikamet eden H.B. (37) takibe alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak söz konusu şahsa yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda farklı tarihlerde vatandaşları kandırarak 813 bin lira toplandığı belirlenen çok sayıda banka hesap cüzdanı ve kartları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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