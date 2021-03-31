Kırıkkale'de telefon dolandırıcısına gözaltı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de kendisini asker ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla H.B. gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yaptığı operasyonda, kendisini asker ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen H.B.'yi merkeze bağlı Hacılar beldesinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda banka kartı bulundu. H.B.'nin banka hesaplarında dolandırıcıktan elde edildiği değerlendirilen 813 bin TL tespit edildi. Şüpheli H.B., sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-03-31 13:44:25



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