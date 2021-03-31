Kırıkkale'de "kaçak tütün" operasyonu: Binlerce makaron ele geçildi

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından "kaçak tütün ticareti" yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 150 kilogram tütün ve 10 bin adet bandrolsün makaron ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, durdurulan bir araçta yapılan aramada; 150 kilogram kaçak tütün ve 10 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. KOM polisinin yaptığı operasyonda araçta bulunan A.K. ile S.Z. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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