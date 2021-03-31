Sinema salonlarının açılışı 12 Mayıs'a kadar ertelendi

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Kırıkkale'de korona virüs (Covid19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 12 Mayıs gününe kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, Covid19 salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Sinema salonlarının faaliyetinin 1 Nisan gününe kadar durdurulması kararı alındığı anımsatıldı. Gelinen aşamada, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs gününe kadar ara verilmesi oy birliğiyle kara verildiği bildirildi.

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