Kırıkkale'de, karantina kuralını delen 2 yolcuya 8 bin 100 TL ceza kesildi

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, yurt dışından Türkiye'ye gelerek kara yoluyla Muş'a gitmeye çalışan riskli gruptaki 2 kişi, polis ekiplerinin denetiminde yakalandı. 4 bin 50'şer TL para cezası uygulanan 2 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimde, durdurulan sürücüler ile yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodları sorgulandı. Uçakla İtalya'dan İstanbul'a gelen ve otobüsle Muş'a giden Zübeyir E. ve Ahmet E.'nin sorgulamada riskli grupta yer aldığı belirlendi. Karantinada olması gereken 2 kişiye 4 bin 50'şer TL para cezası uygulanırken, hastanede yapılan koronavirüs testi sonrası 2 kişi de KYK yurdunda karantinaya alındı.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-04-01 01:12:25



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